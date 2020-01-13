13 января Старый Новый год: традиции, приметы

В ночь с 13 на 14 января в некоторых странах, в том числе и в Украине, празднуют Старый Новы год. Также 13 января украинцы традиционно отмечают Щедрый вечер

Свое название - Старый Новый год - праздник получил из-за расхождения в календарях: григорианском и юлианском.

История праздника

Этот праздник возник из-за расхождения в календарях: григорианском и юлианском. До революции Российская империя жила по старому стилю (юлианскому календарю, введенному в 45 году до новой эры римским императором Юлием Цезарем). Юлианский календарь не был точным и за почти двадцать веков отстал от реальности примерно на две недели.

Европейские страны еще в 1582 году начали постепенно переходить на реформированный календарь, который назвали григорианским в честь Папы Григория XIII.

Щедрый вечер

Щедрый вечер называется так потому, что на стол ставят "щедрую" кутью, которую, в отличие от постной кутьи в Сочельник, заправляют мясом и салом. По традиции тарелку с кутьей ставят в угол с иконами.

Главное блюдо на праздничном столе - жареный поросенок-символ плодовитости скота и плодородия земли. Отметим, что в народе святого Василия, которого вспоминают 14 января, считали свиноводом и покровителем свиней.

Кроме того, на стол ставят блины, пироги и вареники с творогом, которые пригодятся и для того, чтобы отблагодарить гостей - щедровальников и засевали

Также обязательно нужно приготовить блюда из свинины. По народным обычаям, на Меланью готовили свиные внутренности, по ним гадали, каким будет урожай, а из свиных ножек варили "Дрыгало" (холодец), чтобы у людей не болели ноги. Чествовали Меланью за очень богатым столом.

За стол следует сесть в чистой одежде. Кое-где в маленьких деревнях еще сохранился обычай в ночь под старый Новый год сжигать старую одежду и сразу же надевать новую в знак наступления новой, лучшей жизни.

Традиции Щедрого вечера, Васильева вечера или Меланьи

В этот вечер принято радушно встречать и угощать гостей. Чем больше блюд - тем богаче и удачнее будет весь год.

Вечером 13 января ходят щедровать. Считается, что в это время нечистая сила особенно старается, а щедро отгоняют песнями нечисть и желают хозяевам счастья, здоровья и удачи в новом году.

Щедровать ходят и девушки, и парни, причем один из ребят может переодеться в женский наряд - его и именуют Маланьей.

На рассвете 14 января идут посевать зерном - сначала к крестным и родственникам, потом к другим соседям.

Утром первым в дом должен зайти мужчина - это принесет счастье в дом на весь будущий год, поэтому посевают обычно мальчики и молодые ребята. Поздравляют с новым годом и произносят традиционные присказки с пожеланиями богатства и достатка. В ответ хозяева одаривают их сладостями.

Если между соседями был конфликт, вечером 13 января полагается нанести визит и попросить друг у друга прощения, чтобы встретить праздник в мире и согласии.

Кроме того, у ребят, которые неудачно сватались и получили отказ, появляется еще один шанс - в этот вечер можно вторично послать сватов с надеждой на положительный ответ.

Обычно в эту ночь гадали на любовь.

Что нельзя делать в Старый Новый год

Нельзя его встречать в старой и грязной одежде.

Нельзя давать деньги посевающим - с ними можно отдать благополучие в доме.

Нельзя обижаться и быть злопамятным.

В Старый Новый год нельзя давать в долг.

Плохой приметой считается пересчитывать мелкие деньги или решать важные финансовые вопросы.

В этот день не следует произносить слово "тринадцать".

Не стоит выносить в этот вечер мусор