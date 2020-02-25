156 тысяч жителей неподконтрольного Донбасса получили российские паспорта - Данилов.

Российские паспорта по упрощенной процедуре получили 156 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей получили. Об этом в интервью "Лига.net" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Это не первый пример. Они так делали во время грузинской войны и молдавского процесса. Они шантажируют людей, которые работают на территории Донецкой и Луганской областей. Платят зарплату и говорят: "Если вы не получите паспорта, мы вам не будем платить деньги". Это сплошной шантаж со стороны РФ", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина физически не может на это повлиять на этот процесс.

"На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта", - резюмировал он.

Ранее в МВД России заявили, что российское гражданство в упрощенном порядке в 2019 году получили более 136 тысяч жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса.

По материалам http://novosti.dn.ua