25 января - Татьянин день совпадает с Днем студента. Что рекомендуется делать.

25 января отмечается Татьянин день - христианский и народный праздник, который в некоторых странах совпадает с Днем студента.

Святая Татьяна - покровительница студентов и заступница всех девушек по имени Таня. Она помогает в учебе. У нее просят ясного ума и хорошей памяти. На праздник также принято ставить свечи за успехи в обучении.Что можно делать в Татьянин день

Обязательно нужно делать добро - помочь нуждающимся, подать милостыню или же поделиться своими знаниями. Добрые дела вернутся сторицей, при-том, в трехкратном размере.

25 января в Татьянин день рекомендуется покормить птиц или бродячих животных. Тот, кто это сделает, скоро разбогатеет.

Также в народе на Татьянин день принято готовить вкусный обед, чтобы накормить всю семью, а для тех, кого нет рядом, нужно на столе оставить тарелку с едой.

Говорят, что желание, загаданное в Татьянин день, должно непременно исполниться: для этого нужно найти самое высокое место в округе и глядя на солнышко, загадать искренне и от всего сердца.Что нельзя делать в Татьянин день

25 января запрещено кому-либо отказывать в помощи. Как считали наши предки, отказ может стать причиной большой беды. Поэтому даже если нет времени, желания или же возможности помочь просящему, все равно нужно приложить все усилия и сделать то, о чем просят.

Не следует в Татьянин день ссориться и выяснять отношения, тем более с близкими людьми - путь к перемирию будет длительным и сложным или же вовсе невозможным. Проведите этот день в мире и спокойствии.

Запрещено 25 января встречать праздник в беспорядке. Это привлечет неприятности и проблемы. Однако уборку следует делать накануне дня Татьяны, так как убирать непосредственно в этот день чревато семейными ссорами.

Нельзя в этот день родителям ругать, а тем более - поднимать руку на детей. Святая Татьяна может наслать на таких мам и пап неприятности и горести, поскольку она за мирное решение конфликта - с помощью спокойных и объяснительных бесед.

Не рекомендуется выпивать в Татьянин день. По приметам, нечисть прилетит и начнет вредить, доводя выпившего до безумия: может спровоцировать на драку, скандалы, конфликты и другие бесовские поступки.