40% жителів України впевнені, що COVID-19 загрожує їхньому здоров'ю - опитування

58% українців вважають, що коронавірус не несе їм загрози. Про це свідчать опубліковані 7 серпня результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

34% опитаних думають, що COVID-19 швидше не несе їм загрози, а 24% впевнені, що коронавірус абсолютно їм не загрожує.

Водночас 40% жителів країни дотримуються протилежної думки. 26% респондентів вважають, що коронавірусна інфекція швидше небезпечна, а 14% - що дуже небезпечна.

2% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Опитування проводилося з 30-го до 31 липня 2020 року з допомогою комп'ютерного методу телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано було 2472 громадянина України віком від 16 років і старше. Вибірка репрезентативна за регіоном, віком і статтю. Статистична похибка не перевищує 2% при 95-відсотковому рівні довіри, а коефіцієнт досяжності склав 12%.

За даними американського Університету Джонса Гопкінса станом на 7 вересня, загальна кількість інфікованих у світі перевищила 27,1 млн. З них понад 18,1 млн одужали, а 889 тис. осіб померли.

В Україні підтверджено 138 068 випадків COVID-19, 2877 осіб померли, 62 606 пацієнтів уже одужали. За матеріалами Гордон.