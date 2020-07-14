Адвокат Ефремова опроверг информацию о попытке актера дать взятку после ДТП
Актер Михаил Ефремов не предлагал взятку сотрудникам ГИБДД после совершенного им ДТП на Смоленской площади, передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева. «Это фейк. Давным-давно были бы материалы уголовного дела, если бы соответствовало действительности, давно бы возбудили (дело – "Ведомости")», – сказал адвокат.
Информацию о попытке дачи взятки также опроверг источник ТАСС в правоохранительных органах.
«Попыток дачи взятки не было, в протоколе это не зафиксировано», – пояснил источник. По его словам, видеоролик, который показали федеральные телеканалы, – «это, действительно, запись с видеорегистратора сотрудника ГИБДД в момент составления протокола» об обстоятельствах ДТП. В момент составления документа актер был сильно пьян и плохо понимал происходящее, сказал источник. Ефремов не осознавал тяжести последствий устроенной им аварии, добавил источник ТАСС. В тот момент актер думал, что «ничего страшного не произошло», а выписанные ему штрафы за нарушение ПДД он оплатит позже. По материалам Ведомости (РФ).