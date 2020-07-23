Активіст Шабунін повідомив про підпал його будинку

Голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили. Минулося без жертв. Про це Шабунін повідомив у своєму Facebook.

За словами голови ЦПК, сусідка почула вибух та побачила, як спалахнув дім.

Водночас, впевнений активіст, будинок підпалили, оскільки два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання.

Шабунін також запросив журналістів побачити наслідки підпалу.

"Хочемо вкотре нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів. Як християнин благословляю виконавців і замовників. Останнім дякую за мотивацію працювати ще більше", - написав активіст.

Нагадаємо, засновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан і тепер, ймовірно, потрапить до реєстру осіб, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення. За матеріалами zik.ua