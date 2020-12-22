Антарктида перестала бути єдиним континентом без коронавірусу після виявлення COVID-19 у 36 осіб на чилійській дослідницькій станції, повідомляє австралійський телеканал ABC.

За даними ЗМІ, серед осіб, які заразилися, - 26 чилійських військових і 10 людей із обслуговуючого персоналу. Їх евакуювали до міста Пунта-Аренас на півдні Чилі, вони перебувають на самоізоляції і почуваються добре. У трьох членів екіпажу корабля, що прибув на допомогу базі, також виявили коронавірус.

O'Higgins - одна з 13 діючих чилійських баз в Антарктиці. Вона розташована неподалік найпівнічнішої точки Антарктичного півострова. За словами телеканалу, до неї важко добратися навіть за антарктичними мірками.

Попри те, що в Антарктиці ніхто не живе постійно, за зиму там побували близько тисячі дослідників й інших відвідувачів, повідомило агентство Associated Press.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.