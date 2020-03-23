Армійський борт доставив в Україну з Китаю тести на коронавірус

В аеропорту "Бориспіль" у ніч на понеділок, 23 березня, здійснив посадку вантажний літак "Іл-76" Збройних сил України з партією тестів на коронавірус SARS-CoV-2 на борту. Вантаж був доставлений в Україну з китайського Гуанчжоу, повідомляє пресслужба глави держави.

В Офісі президента уточнили, що в Україну прибули 250 тисяч експрес-тестів, що дозволяють виявляти антитіла IgM / IgG у зразках крові за 10 - 20 хвилин. Антитіла виробляються через 7-14 днів після інфікування.

У повідомленні також йдеться про доставлені з Китаю набори для ПЛР- діагностики (тестів полімеразної ланцюгової реакції), медичні маскт різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легенів та інші засоби, "необхідні для боротьби з поширенням COVID-19".

Однак про кількість згаданих вище засобів і обладнання на Банковій не повідомили. Пообіцявши при цьому, що ПЛР-тести вже в понеділок будуть передані до лабораторій у всіх регіонах України.

В ОП уточнили, що маски і швидкі тести передадуть медикам, працівникам поліції, військовослужбовцям, Держприкордонслужбі тощо.

Експрес-тести призначаються для використання бригадами швидкої допомоги для пацієнтів з симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій.

"У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають взяті додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту", - пояснили в ВП.

"Це тільки перша партія медичного вантажу з Китаю. На цьому тижні заплановано ще кілька рейсів", - запевнили на Банковій.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що в Україну з Китаю будуть поставлені 10 млн "точних тестів" на коронавірус, 10 апаратів ШВЛ, 1 мільйон медичних масок і 100 тисяч респіраторних масок для лікарів і співробітників поліції.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про початок пандемії коронавірусу.

Того ж дня на засідання Кабінету міністрів було ухвалено рішення запровадити в Україні тритижневий карантин з 12 березня. У період дії карантину тимчасово призупиняється навчання у дошкільних закладах, школах та вишах, закриваються місця скупчення людей (торгові центри, кінотеатри тощо), забороняються масові заходи чисельністю понад 200 осіб.

14 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про протидію коронавірусу, яким передбачено закриття пунктів пропуску на кордоні та тимчасову заборону в'їзду іноземців до України.

16 березня Кабмін за ініціативою Зеленського посилив карантинні заходи: уряд ввів заборону на роботу метро, міжміські пасажирські перевезення та масові заходи за участю понад 10 осіб. Для наземного громадського транспорту встановлено ліміт у 10 пасажирів.

У Чернівецькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Івано- Франківській, Тернопільській, Харківській і Донецькій областях, а також у Києві оголосили режим надзвичайної ситуації.

За матеріалами DT.UA