Аваков встретился с матерью Амины Окуевой

Глава МВД Арсен Аваков лично рассказал Ирине Каминской, матери покойной добровольца Амины Окуевой о ходе дела

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает "ДС".

"Тем, кто "заказал" мою дочь, не дает покоя независимость Украины. Поэтому очень важно найти этих людей. В течение двух лет МВД и Нацполиция занимались делом. То, что я услышала сегодня, убедило меня, что следствие работает в правильном направлении и что никто не даст спуска этим людям, все виновные будут наказаны. Для Амины было очень важно служить бойцом- добровольцем в составе подразделения МВД. Пока мы помним наших героев, страна имеет право на существование", - сказала Каминская.

Напомним, 12 января руководство МВД сообщило о задержании группы лиц, подозреваемых в убийстве Амины Окуевой и ранении Адама Осмаева 30 октября 2017 года. Среди задержанных оказался и предполагаемый организатор покушения.Вечером 30 октября 2017 года возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. От огнестрельных ранений Окуева погибла, Осмаев попал с ранениями в больницу.

Справка. Амина Окуева родилась в Одессе 5 июня 1983 года в семье уроженца Чечни. В детстве и юности ее звали Наталья Никифорова, но в 2000 году, приняв ислам и выйдя замуж за Ису Мустафинова, она взяла фамилию мужа, а имя сменила сначала на Анастасию, а позже на Амину. В 2003 году, после гибели первого мужа, Амина Мустафинова вышла замуж за Ислама Тухашева, который в то время пользовался документами на имя Ислама Окуева. С 2014 года Окуева принимала участие в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в рядах добровольческого батальона "Киев-2", одновременно являясь пресс-секретарем "Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева", в составе которого воевал ее муж Адам Осмаев.