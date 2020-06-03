Автофіксація порушень ПДР: Укрпошта надішле перші 2,4 тис. "листів щастя" водіям

Правоохоронці направило до Укрпошти перші 2 400 листів з адмінпорушеннями ПДР, які були виявлені за допомогою автофіксації. Листи будуть надіслані порушникам. Про це у Facebook написав заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, передає УНН.

"Листи щастя" відправляються до своїх власників. Перші 2400 адмінпостанов відправляються до Укрпошти і невдовзі їх отримають порушники швидкісного режиму", - написав Білошицький.

Також він додав, що про факт фіксації порушень можна дізнатися кількома способами:

- на офіційних вебсайтах МВС та Головного сервісного центру МВС у "Електронному кабінеті водія", - від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника; - від представників Державна прикордонної служби України, які вручають постанову при перетині кордону - іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

Нагадаємо, за інформацією МВС, за перші два дні роботи системи автофіксації порушень правил дорожнього руху було зафіксовано понад 100 тис. випадків перевищення швидкості - лише в Києві та області.