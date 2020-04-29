Батьківські суботи 2020: коли ще треба ходити на кладовище

Поминальних днів для вшанування померлих рідних в православному календарі кілька

Поминальні дні в Україні у 2020 році особливі через карантин, втім, як і Великдень та інші свята, що співпали з цим нелегким для країни та всього світу часом. Зазвичай українці вирушають на кладовища, щоб вшанувати пам'ять своїх померлих рідних через тиждень після Великодня - з неділі по вівторок. Але в православному календарі батьківських днів, коли можна поминати рідних, кілька. Коли ці дні, з чим вони пов'язані - в матеріалі Styler. Троїцька субота

Радониця (по-церковному), проводи, гробки, червона гірка (в народі) цьогоріч випала на 28 квітня, але сходити на кладовище і віддати данину пам'яті рідним можна 6 червня, напередодні Трійці. Ця батьківська субота також є Вселенською. У цей день можна вшановувати пам'ять не тільки померлих родичів, але і всіх померлих християн.

Трійцю відзначають на 50-й день після Великодня, в цьому році - 7 червня. У храмах проводяться заупокійні служби, могили на кладовищах прикрашають свіжими квітами. Дмитрівська поминальна субота

У цьому році ця батьківська субота випаде на 7 листопада, напередодні дня святого Димитрія Солунського. Він був християнським великомучеником, який постраждав за віру.

Відзначимо, що в Православній церкві України поминальні дні ще напередодні пасхальної неділі перенесли на Троїцьку батьківську суботу. Віталій Кличко також заявив про перенесення цих днів у Києві на 6 червня. За матеріалами РБК-Україна.