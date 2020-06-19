Без самоізоляції і тестування: Туреччина з 1 липня готова приймати українців

Попри введення "масочного режиму" в усіх громадських місцях, Туреччина готова приймати туристів з України після 1 липня без проходження тестування та самоізоляції з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в Міністерстві інфраструктури України за підсумками зустрічі міністра Владислава Криклія з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере.

Міністр повідомив, що ряд авіакомпаній, зокрема, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines і Windrose, вже заявили про свою готовність здійснювати регулярні пасажирські рейси з України до Туреччини з початку липня.

За матеріалами Українські Новини.