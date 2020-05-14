Більше 3 тисяч українців задекларували дохід у розмірі понад 1 мільйон гривень

Протягом січня-квітня 2020 року українці подали понад 200 тисяч податкових декларацій про майновий стан і доходи, отримані у 2019 році. Загальна сума задекларованого доходу - 32,1 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби.

"Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, самостійно визначені до сплати громадянами, становлять 871 млн грн, військового збору - майже 120 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доходи в сумі понад 1 млн грн задекларували 3150 громадян.

Найбільша кількість осіб, які задекларували понад 1 млн грн доходів, у Києві (майже 1,2 тисяч осіб), Харківській (278) та Дніпропетровській (270) областях.

У Податковій підкреслили, що кампанію декларування доходів, отриманих у 2019 році, продовжили до 1 липня 2020 року. Останній день подання декларації про майновий стан і доходи - 30.06.2020. За матеріалами Економічна правда.