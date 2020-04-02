Більшість українців не підтримують "мирні ініціативи" влади щодо Донбасу - опитування

І це не дивно на тлі пропозицій створити "Консультативну раду" з бойовиками і Росією у статусі спостерігача.

Українці не готові до миру за будь-яку ціну

Більшість українців не вважає успішними зусилля влади у впровадженні реформ, протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та боротьбі з російською агресією в Донбасі, свідчать дані свіжого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, успішною у врегулюванні конфлікту в Донбасі владу вважають 17% опитаних, протилежної думки - 70%.

У питанні оцінки ефективності протидії коронавірусу думки українців розділилися майже навпіл: 40% респондентів вважають владу успішною, 48% - неуспішною.

Водночас 17% респондентів думають, що влада успішна у забезпеченні доступності медичних послуг для громадян, однак 70% притримуються іншої думки.

Якихось значних зрушень у боротьбі з корупцією на вищих шаблях не бачать 75% опитаних українців, бачать - 10%. Ще 65% респондентів не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ, відзначають успіх тільки 9%.

Ефективною у запобіганні спричинених пандемією економічних труднощів владу вважають 17% респондентів, менш оптимістично налаштовані 57%.

Успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ не бачать 62% респондентів не бачать, 24% - бачать.

Опитування проведене у період з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС упродовж лютого-вересня 2019 року.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу. За матеріалами КМІС, Дзеркало тижня. Україна