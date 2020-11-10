BioNTech обіцяє, що ціна вакцини буде нижчою за ринкову

Німецька компанія BioNTech планує встановити диференційовану ціну на вакцину від COVID-19 залежно від регіону. У компанії заявляють, що ціна буде нижчою від ринкової, передає Reuters.

"Ми намагались застосовувати збалансований підхід, який визнає, що інновації вимагають капіталу та інвестицій, тому ми плануємо встановити ціну на нашу вакцину значно нижче типових ринкових ставок, що відображає ситуацію, в якій ми перебуваємо, і з метою забезпечити широкий доступ до неї у світі", - сказав на онлайн-заході Financial Times керівник стратегії німецької біотехнологічної фірми Райан Річардсон.

Він висловив сподівання, що ціни в різних регіонах і країнах теж будуть відрізнятися.

Учора німецька компанія BioNTech і американська Pfizer оголосили, щоефективність їхньої вакцини від COVID-19 перевищує 90%. Про це компанії повідомили, підбивши попередні підсумки третьої фази клінічних випробувань, яка триває з 27 липня.

Вакцина-кандидатка BNT162b2 базується на технології створення мРНК-вакцин компанії BioNTech і розвивається за підтримки глобальних потужностей компанії Pfizer із розробки та виробництва вакцин.

Схема імунізації передбачає введення двох доз вакцини по 30 мкг. Станом на 8 листопада другу дозу отримали вже 38 955 осіб. Захист від коронавірусної хвороби настає на 28-й день після першого уколу. Серйозних претензій до безпеки вакцини розробники не знайшли.

Науковці сподівалися, що вакцина від нового коронавірусу буде мати ефективність мінімум 75%, але головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі говорив, що навіть вакцина з ефективністю 50% допоможе подолати пандемію.

BioNTech і Pfizer планують до кінця 2020 року розповсюдити в усьому світі до 50 мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - ще приблизно 1,3 мільярда доз.

Уже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини таких виробників: китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться у середині 2021 року. За матеріалами LB.ua