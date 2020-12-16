Бізнес попередили про штрафи за відмову від української мови з 16 січня

За порушення законодавства щодо української мови з 16 січня у сфері обслуговування передбачені штрафи - до 6,8 тисячі гривень, які можуть бити не так по кишенях бізнесу, як по репутації. Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає УНН з посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

Так, Кремінь зустрівся з представниками Європейської Бізнес Асоціації, де сторони обговорили нове законодавство. Він зауважив, що за порушення відповідних норм бізнесом закон передбачає штрафні санкції.

"Секретаріат Уповноваженого може здійснювати позапланові заходи контролю щодо порушень мовного закону. Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і мати системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, комусь ця сума невелика (від 5100 до 6800 грн), але вона буде бити не стільки по кишенях бізнесу, скільки - по репутації. А це якраз те, що напрацьовується роками", - наголосив Кремінь.

Окрім того, він зауважив, що головним завдання є "не штрафувати, а максимально допомогти сфері обслуговування підготуватися до 16 січня 2021 року, провести інформаційну й роз'яснювальну роботу".

"І у цьому ми хотіли б бачити представників бізнесу нашими партнерами", - підкреслив Кремінь.

Як повідомлялося, мовний омбудсмен пояснив, які сфери мають перейти на українську мову з 16 січня.

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь нагадав депутатам місцевих рад, якою мовою потрібно говорити.

З 16 січня 2020 року набула чинності стаття закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". А уже з 16 січня 2021 року вся сфера обслуговування має перейти на українську мову, обслуговування будь-якою іншою мовою може здійснюватися лише на прохання клієнта.

Порушення таких норм означатимуть для закладів адміністративні штрафи - від 200 до 700 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 11 900 грн). Ці зміни набудуть чинності лише у липні 2022 року. За матеріалами УНН.