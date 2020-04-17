Благодатний вогонь передадуть Україні за спеціальною процедурою

Благодатний вогонь після сходження в єрусалимському храмі Гроба Господнього цього року через пандемію коронавірусу буде за спеціальною процедурою доставлятися до всіх православних вірян у різних країнах, зокрема й України.

Про це повідомляє Israel Today.

"Делегації з різних країн прилетять до Ізраїлю. Проте вони повинні будуть залишатися на борту літаків. Представники їхніх церков будуть присутні на самій церемонії (сходження Благодатного вогню - ред.) і потім привезуть, у кортежі ізраїльської поліції, частину вогню до літаків делегацій", - йдеться у повідомленні.

Після цього літаки з Благодатним вогнем полетять до країн, де православні християни святкуватимуть Великдень, зокрема й до України.

Зазначається, що така спецпроцедура була розроблена, аби під час пандемії коронавірусу (COVID-19) все одно не позбавляти вірян Благодатного вогню.

Раніше Посольство Ізраїлю в Україні заявило, що церемонія сходження Благодатного вогню у храмі Гроба Господнього відбудеться з обмеженою кількістю учасників через пандемію коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2 182 823 випадки коронавірусу, з них 145 551 летальні, 547 589 закінчилися одужанням пацієнтів.

За матеріалами Укрінформ.