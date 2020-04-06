Благовіщення: що не можна робити в це свято

Християни кожного року 7 квітня відзначають велике релігійне свято - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня Діва Марія дізналася про зачаття і народження нею Ісуса Христа.

7 квітня Діві Марії з'явився Архангел Гавриїл і приніс благу вість про те, що вона стане Матір'ю Божого Сина. Архангел Гавриїл промовив слова: "Радуйся, благодатна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками. І благословен плід лона Твого!" Діва Марія покірно прийняла цей найвищий дар - бути Матір'ю самого Божого Сина.

У православному християнстві це одне з 12 найважливіших свят. Символом Благовіщення є білі голуби у синьому небі - як уособлення благої звістки. Також синій вважається кольором Богородиці, тому в цей день священники одягають блакитні ряси.

У цей день є безліч прикмет і заборон. Кажуть, що цього дня земля відпочиває, тому в жодному випадку не можна її торкатися. За повір'ям, в це велике свято птахи навіть не в'ють свої гнізда.

За прикметами, єдина зозуля не святкувала Благовіщення. Вона почала вити гніздо, тож за це її покарав Бог. Дотепер вона немає власного гнізда, а свої яйця підкидає у гнізда інших птахів.

З усіх усюд в це свято виповзають гадюки, змії, вужі та жаби, які спали всю зиму. Тому слід бути особливо обережним і не ходити нікуди в ліс чи заболочені місцевості.

Що можна робити на Благовіщення

Наші бабусі на Благовіщення обкурювали будинок ялівцем, чи іншими травами, аби захистити оселю від злих очей та духів.

У це велике свято треба допомогти бідним людям, які просять милостиню.

Що не можна робити на Благовіщення

На Благовіщення заборонено займатися важкою фізичною роботою.

Не можна в це свято нікому нічого давати з дому, адже разом і з позиченими речима, ви віддасте добробут і достаток.

Ще в давнину на Благовіщення існувала прикмета: "Птах гнізда не в'є, дівчина коси не плете". Це означає, що цього дня заборонені будь-які маніпуляції з волоссям. Його не можна ні стригти, ні фарбувати.

Прикмети

Яка погода на Благовіщення, така буде і на Великдень.

Якщо на Благовіщення стоїть гарна погода - буде хороший урожай.

Сніг на Благовіщення - до неврожаю.

Піде дощ на Благовіщення - восени буде багато грибів.

Щоб було здоров'я, потрібно на Благовіщення вмиватися талою водою.

Якщо згадати в Благовіщення бажання, воно обов'язково збудеться.

За матеріалами 24 канал, ONLINE.UA