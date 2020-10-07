Близько 40% українців підтримує закриття кордонів з Росією - опитування

Закриття кордонів з Росією підтримує 39% українців. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".

"Кількість тих, хто бажає закритих кордонів із Росією, складає 39%, а кількість тих, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 51%. У порівнянні з вереснем 2019 і лютим 2020 рівень підтримки незалежності України (відсоток тих, хто вважає, що Україна має бути незалежною від Росії) залишається таким самим - 90%, цей показник практично не змінюється з 2014 року", - сказано у повідомленні.

При цьому, у Росії у порівнянні з січнем 2020 року трохи збільшилася кількість тих, хто хотів би закритих кордонів з Україною (було 26%, стало 30%) та зменшилася кількість тих, хто не хоче мати візи й кордонів (було 56%, стало 51%). Кількість тих, хто бажає об'єднання в одну державу, практично не змінилася - 16%.

Довідка: З 12 до 16 вересня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1,4% - для показників, близьких до 10%.

"Левада-центр" проводив опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1601 осіб у віці 18 років і старше, в період 20-26 серпня 2020 року методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка при вибірці 1601 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% - для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% - для показників, близьких до 10% / 90%, і 1,5% - для показників, близьких до 5% / 95%.

Нагадаємо, за даними соцдослідження, у перемогу Росії над Україною вірять 31% українців, які вважають, що наша країна політично та економічно слабша. Водночас, у перемогу України вірять 37%, які вважають РФ відсталою країною. За матеріалами УНН.