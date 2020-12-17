Bloomberg: Україна має контакти для вакцинації лише 2 млн громадян

Україна може увійти до списку країн, які останніми отримають вакцину.

Глава МОЗ Максим Степанов раніше повідомляв, що Україна має можливість закупити 8 млн доз вакцини для 4 млн населення. За підрахунками відомства, країні для повної вакцинації потрібно 15 млрд доларів, а сьогодні є майже в шість разів менше.

Видання Bloomberg, як пише "Європейська правда", відстежує контракти з компаніями-постачальниками вакцини. За даними ЗМІ, може статися така ситуація, що багаті країни зарезервують для себе більшу кількість доз, ніж потрібно, тому бідні країни ризикують залишитися зовсім без препарату. Додаткові складнощі можуть виникнути під час транспортування вакцини.

Щодо України, то ми, за даними видання, маємо контакти для купівлі препарату лише для 2 млн населення.

Як порівняння ЗМІ наводить ряд країн, серед яких також Росія, яка планує вакцинувати 50% усього населення, а це майже 80 млн осіб. Робитиме це вона з допомогою власної вакцини Sputnik. На сьогодні препарат ще не затверджений регулятором, проте це не перешкоджає РФ розпочати вакцинування.

Канада підписала контакти для вакцинації 154 млн населення - це в 4 рази більше, ніж потрібно країні насправді.

Вдвічі більше вакцини також планує закупити Австралія.

The Economist пише про те, що Україна може увійти до списку країн, які останніми отримають вакцину - це станеться в проміжку між квітнем 2022 року та кінцем 2023 року.

Раніше повідомлялося, що дозвіл на продаж вакцин від коронавірусу в Європейському Союзі буде видано через дві доби після схвалення.

Таку обіцянку дав віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас на засіданні Європарламенту, повідомляє El Pais.

За його словами, що це стане "різдвяним подарунком" для всіх європейців, оскільки зазвичай такі дозволи видаються протягом декількох тижнів, однак в ЄС готові працювати "з надзвуковою швидкістю".

США до кінця 2020 року повинні отримати вакцини проти коронавірусу для 20 млн громадян країни. Про це розповів адмірал Бретт Джіруар. А країни Євросоюзу зможуть отримати перші вакцини від COVID-19 через три-чотири тижні. За матеріалами Bloomberg, ZN.UA