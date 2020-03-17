Более 3 тысяч граждан ждут возвращения в Украину, - МИД

Возвращения в Украину ждут 3644 гражданина, которые сейчас находятся за рубежом. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

"Сегодня у нас зарегистрированы 3644 наших соотечественника, желающих идентифицировать себя в наших посольствах и обратившихся с просьбой о возвращении домой. Работа с этими людьми ведется - и они вскоре прибудут домой", - заявил Божок.

Он добавил, что за последние сутки в Украину удалось вернуть уже несколько тысяч граждан. По материалам "Главное".