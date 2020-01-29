Большинство украинцев считают двигателем реформ в стране президента – опрос

Большая часть граждан Украины главным двигателем реформ считают президента, заявляет директор фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива Ирина Бекешкина и подтверждает свои слова результатами общенационального исследования, проведенного фондом совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019г.

"Кого граждане считают двигателем реформ и кого тормозом реформ? Как никогда основным двигателем реформ с большим разрывом считают президента – 60%, ранее президент также входил в двигатели, но наряду с другими", - сказала Бекешкина на круглом столе "Станет ли 2020 год годом успешных реформ?" в силу в Киеве в среду.

Согласно исследованию, презентованному на круглом столе, основными двигателями реформ респонденты считают правительство – 37%, парламентскую фракцию "Слуга народа" – 30%, население – 27%, общественные организации, волонтеров – 24%.

По мнению респондентов, больше всего препятствуют реформам олигархи (51%), бюрократия и чиновники (43%).

Как отметила Бекешкина, по сравнению с прошлым годом в сознании украинцев относительно двигателей реформ в стране произошли существенные изменения: резко возросли надежды на президента (с 24% до 60%), и на большинство в Верховной Раде (с 10% до 30%).

В то же время значительно уменьшилось количество опрошенных, которые считают, что двигателем реформ являются страны Запада (с 25% до 12%), а также МВФ и Всемирный банк (с 24% до 12%).

Согласно исследованию, позитивно оценивают работу по реализации необходимых реформ среди органов власти лишь деятельность президента (60% позитивных оценок, 25% – негативных), деятельность правительства оценивают в основном негативно (45% негативных оценок, 36% – позитивных), также как и деятельность Верховной Рады (50% негативных оценок и 31% позитивных).

По словам Бекешкиной, украинские граждане за год стали больше верить в реформы.

"Состояние общественного мнения граждан позитивное - сейчас намного больше, чем год тому назад граждан верят в успех реформ. Год тому назад совсем не верили в успех реформ 23%, сейчас таких осталось 13%. Большинство граждан, аж 80%, считают, что Украина способна преодолеть явные трудности", - сказала она.

Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.