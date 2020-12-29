Бойовики ОРДЛО утримують в полоні 251 українця - Денісова

Бойовики "Л/ДНР" утримують в полоні на окупованому Донбасі 251 українця.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, їх звільнення є найважливішим завданням усіх залучених компетентних органів до цього процесу.

"Буду продовжувати свою роботу для звільнення наших співгромадян, які перебувають в незаконному ув'язненні країни-окупанта РФ і закликаю міжнародну спільноту діяти разом в цьому напрямку", - резюмувала вона.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна подала документи на обмін 11 осіб.

Кравчук також вважає, що проведення обміну полоненими між Україною і Росією зараз залежить виключно від російської сторони.

В українській ТКГ заявили, що обмін утримуваними особами блокують представники ОРДЛО, які вимагають від України дозволу на проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.

Під час останнього обміну в квітні цього року з полону терористів "ДНР" і "ЛНР" звільнили 20 осіб. На непідконтрольну територію передали 14 осіб. За матеріалами nv.ua