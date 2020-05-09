Бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи з вільної боротьби Богдан Грицай хоче, щоб боксер Усик відповів за антиукраїнські заяви

Чемпіон України з боротьби серед молоді, а також бронзовий призер чемпіонату Еворпи Богдан Грицай викликав боксера Олександра Усика на бій без правил.

Таким чином борець вільного стилю відреагував на нещодавню відео Усика, в якому закликав "диванних експертів" стежити за своєю поведінкою і демонстративно "нокаутував" одного з них.

"Я і є той диванний експерт, який стебеться з твоїх ватних відео, твоїх малограмотних коментарів, з твоїх дитячих віршиків і російського сценарію, який ти хочеш просунути. Я той самий, кого собі на біду ти, Олександр, викликав на бій без правил, без будь-яких правил. Я приймаю виклик. Після цього бою ти, Олександр, зрозумієш урок, що бої без правил, навіть для професійного боксера, є неприпустимими", - заявив спортсмен із Шепетівки.

Богдан вважає, що боксеру ще пощастило.

"Усик, радуйся. Що на твоє відео під назвою" Один раз ти можеш увійти не в ті двері, "відгукнувся саме я ,. Було б страшніше, якщо б в кліпі під назвою" один раз ти можеш підійти не до того вікна, зняли б тобі професійні жінки-снайпери або пенсіонери служб по відстрілу диких тварин ", - додав Грицай.