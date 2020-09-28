Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі АН-26 запланована на вівторок

У вівторок, 29 вересня, відбудеться церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі військового літака Ан-26. Про це повідомив начальник регіонального відділення інформаційного агентства АрміяInform Віталій Саранцев.

Він зазначив, що церемонія прощання призначена на 9:00 29 вересня. Вона відбудеться в Харкові на Меморіалі слави.

Нагадаємо, військово-транспортний літак Ан-26 розбився під Чугуєвом 26 вересня. На ньому здійснювали навчальний політ курсанти Харківського університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

На борту перебували 27 осіб - сім членів екіпажу і 20 курсантів. У живих залишилися двоє курсантів, медики боролися за їхнє життя, але постраждалого в критичному стані врятувати не вдалося. У лікарні залишається курсант В'ячеслав Злочевський, медики оцінюють його стан як середньої важкості. Злочевського обіцяють виписати найближчими днями.

Слідство розглядає чотири версії авіакатастрофи, пріоритетною є версія про відмову двигуна. За матеріалами Укрінформ, ZN.ua