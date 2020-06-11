ЦГЗ: Немає підстав вважати, що зараження новим коронавірусом через кондиціонер можливе

Наразі немає підстав вважати, що зараження новим коронавірусом через кондиціонер можливе.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Центру громадського здоров'я.

"Увімкнені побутові кондиціонери у літню пору, за умов їхнього правильного використання, не впливають на ризик передавання нової коронавірусної інфекції, оскільки вони не є системами вентиляції. Принцип їх роботи в тому, що кондиціонери забирають повітря з приміщення, охолоджують його та повертають назад у те ж приміщення", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ЦГЗ зазначили, що використання кондиціонерів часто викликає хибне відчуття свіжого чистого повітря у приміщення.

"Насправді ж у повітрі закритого приміщення поступово накопичується вуглекислий газ, хімічні та біологічні забруднювачі. Саме провітрювання приміщень є одним із основних заходів профілактики передачі респіраторних захворювань, зокрема COVID-19. Використовуючи кондиціонер, треба не забувати добре та часто провітрювати приміщення", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що кондиціонер не може стати джерелом розповсюдження збудника COVID-19, тому що вірусу для розмноження потрібен живий організм- хазяїн.

У той же час потрібно дотримуватися правил експлуатації побутових кондиціонерів, регулярно проводити їх технічне обслуговування, очищення та дезінфекцію.