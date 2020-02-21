Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 1,25 тыс. человек

По состоянию на утро четверга, 20 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 1,251 тыс., увеличившись за сутки на 102 выявленных случая заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса вне Китая увеличилось на одного и составляет 11 человек. Три человека скончались в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, Южной Корее, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных (более 700) выявлено на территории Японии, из них более 600 приходятся на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Как сообщило агентство "Ренхап" утром в пятницу, в Южной Корее выявлено 52 новых случая заражения, общее число больных достигло 156 человек.

В Сингапуре насчитывается 85 больных, в Гонконге - 69, Таиланде - 35, на Тайване - 24, в Малайзии - 22, Австралии -17, Германии и Вьетнаме - по 16, США - по 15, во Франции - 12, в Макао - 10, менее 10 случаев заболевания зафиксировано в ОАЭ, Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, Италии, Иране, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

В то же время, как заявил руководитель группы работающих в эпицентре распространения вируса провинции Хубэй экспертов Чжао Цзяньпин, несмотря на некоторое снижение темпов распространения заболевания "мы не должны расслабляться, цифры могут опять вырасти".

Он рассказал журналу Southern People Weekly, что в Китае были случаи, когда у уже выздоровевших пациентов тесты на вирус, проводившиеся с помощью нуклеиновой кислоты, давали положительный результат.

Аналогичные результаты были получены и в Канаде, где мазки из носа и горла, взятые у пары, выздоровевшей от коронавируса, вновь показали его наличие.

"Это опасно. Куда помещать этих пациентов? Вы не можете отправить их домой, потому что они могут заразить других, но из-за ограниченности ресурсов их нельзя держать в больницах", - сказал эксперт.

Президент Академии медицинских наук КНР Ван Чэнь в интервью центральному китайскому телевидению накануне предупредил, что новый коронавирус "может стать долгосрочным заболеванием, которое сосуществует с людьми, как и грипп"