Цигарки, спиртні напої і загальне погане самопочуття. Чому чоловіків більше вмирає від коронавірусу

Куріння, пиття і загальне погане самопочуття - це деякі фактори, які можуть пояснити, чому більше чоловіків, здається, вмирає від коронавірусу, ніж жінки, вважають дослідники.

У таких країнах, як Італія, чоловіки складають майже 60% людей, які випробували позитивність на вірус, і понад 70% померлих, повідомляє Національний інститут охорони здоров'я (МКС). Навіть у таких країнах, як Південна Корея, де частка жінок, які випробували позитивність на вірус, вища, ніж у чоловіків, близько 54% випадків смерті зафіксовані серед чоловіків.

Але, хоча службовці охорони здоров'я починають брати до уваги ці приголомшливі цифри, Сполучені Штати не випускають основних загальнодержавних даних, які мають вирішальне значення для розуміння того, хто є найбільш уразливим до вірусу, згідно з аналізом CNN.

Вичерпні дані про тих, хто захворів, можуть допомогти інформувати ефективніші відповіді на кризу. Але дослідники громадського здоров’я кажуть, що коли такі уряди, як США, або не збирають, або не публікують свої дані, для експертів неможливо точно зрозуміти, що відбувається.

Історично, коронавіруси, такі як ГРВІ та МЕРС, мали тенденцію впливати на чоловіків непропорційно, за словами доктора Луїса Остроського-Зейхнера, спеціаліста з інфекційних хвороб Медичної школи МакГоверн у штаті Техас у Техасі.

Під час попередніх епідемій чоловіки мали гірший клінічний результат через ГРВІ в Гонконзі. У дослідженні, проведеному в Саудівській Аравії та Південній Кореї, вони також мали більший ризик померти від MERS.

З еволюційної точки зору, деякі дослідження свідчать про те, що жінки мають більш сильну імунну відповідь проти вірусних інфекцій, ніж чоловіки, оскільки вони проводять частину свого життя з чужорідним тілом всередині - своїм потомством - таким чином, надаючи їм перевагу виживання.

"Це може бути пов'язане з гормональними змінами", - сказала Остроський-Зейхнер. "Існують фактичні дослідження на тваринах, які показали, що може існувати біологічна основа для підвищення рівня сприйнятливості чоловічої статі, і не тільки це, але й підвищена ступінь тяжкості та реакція на вірус".