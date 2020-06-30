Цього року в Україні планують знизити поріг складання ЗНО: що зміниться

Через епідеміологічну ситуацію в Україні планують знизити поріг складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомляє "РБК Україна".

Відповідне рішення приймуть до того, як випускники отримають свої бали, повідомляє заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

"Поріг зазвичай встановлюється через три тижні після проведення тестувань. Ми будемо наполягати на тому, щоб поріг був нижче, ніж минулого року - нижче ніж 21", - зазначила вона.

За її словами, поріг цього року на пробному становив 19 балів.

"Якщо минулого року учасник, який набрав 19 не міг подавати документи на вступ, то цього року зможе, якщо встановимо такий поріг. Це саме через карантин. Адже було складно навчатись. Ми це усвідомлюємо", - заявила Вакуленко.

Вона також зазначила, що кількість випускників може бути меншою, якщо вони самі передумають вступати після школи.

30 червня в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови й літератури.