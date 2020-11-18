COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини від коронавірусу для 20% населення

COVAX (Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19) підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безкоштовній основі для 20% населення, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Сьогодні стало відомо, що Україна, як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX, має можливість отримати вакцини від коронавірусної хвороби в кількості доз, що дорівнює 20% населення безкоштовно. Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватися в першій половині 2021 за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів і урядів інших країн", - написав Ляшко в соцмережі Facebook у середу.

Він зазначив, що в глобальний механізм COVAX включено кандидата в вакцини від виробника Moderna (США), попередні результати дослідження якого показали 95% ефективності попередження розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

"Ставимо перед собою завдання забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними та безпечними вакцинами у 2021 році, як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок державного бюджету України", - наголосив Ляшко. За матеріалами Інтерфакс-Україна