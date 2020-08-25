COVID-19: Тимошенко під'єднали до апарату ШВЛ

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на COVID-19 і знаходиться у важкому стані. Її під'єднали до апарату ШВЛ.

Цю інформацію #Буквам підтвердив депутат партії "Батьківщина".

Також ЗМІ повідомляють, що температура у Тимошенко не падає нижче 39 градусів.

Водночас дочка політика Євгенія і зять Артур Чечоткін переносять коронавірус в легкій формі.

Прессекретар Тимошенко Марина Сорока підтвердить інформацію про те, що політик у важкому стані та проходить курс інтенсивної терапії.

"На жаль, хороших новин зараз немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким. З учорашнього вечора вона проходить курс інтенсивної терапії, згідно з протоколом лікування COVID", - написала Сорока в Facebook.