COVID-19: у Києві на карантин закрили п'ять шкіл і десять дитсадків

В Києві на карантин закрили п'ять шкіл і десять дитячих садків через ситуацію з COVID-19. Усього хворих на коронавірус школярів у столиці майже 1500 осіб.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у ході онлайн-брифінгу.

"На сьогодні в місті зачинені на карантин 5 шкіл. На дистанційному навчанні 1190 класів у 289 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві - майже 1500. Також хворіють понад 1100 педагогів", - сказав очільник столиці.

За його словами, через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 215 груп у 155 садках, а десять садочків - повністю зачинені. Наповненість дітей у столичних дитсадках сьогодні - понад 46%. За матеріалами РБК-Україна.