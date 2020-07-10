COVID-19: у Києві погіршується ситуація, можуть повернути жорсткий карантин

У Києві кожний четвертий заклад порушує правила карантину. В столиці погіршуєтсья епідеміологічна ситуація і можуть повернути жосткий карантин.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко на онлайн-брифінгу, передає РБК-Україна.

Правоохоронці перевіряють заклади на виконання карантинних правил. За останні кілька днів перевірили більше 430 закладів. В результаті було складено 107 адміністративних протоколів.

"А потім у нас люди питають, звідки така захворюваність коронавірусом?", - додав Кличко.

Крім того, через грубі порушення було прийнято рішення про закриття чотирьох нічних клубів у Києві. Як нагадав Кличко, було дозволено працювати після 22:00 тільки ресторанам та кінотеатрам, а не нічним клубам та розважальним закладам.

Як повідомив мер, за минулу добу заразились 118 людей. Четверо з них - медики. Всього в Києві 5990 підтверджених випадків захворювання на COVID- 19, з них 2033 людей одужали.

Нагадаємо, що за даними ЦГК, на 10 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 52 043 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1345 летальних, 24 800 пацієнтів одужали.