COVID-19: у Києві рекордна кількість нових випадків - захворіли 1 899 осіб

У Києві за минулу добу ще у 1 899 осіб виявили коронавірус, 27 жителів померли, 444 - одужали, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії - 1 899 осіб. 27 хворих померли. Загалом від вірусу померли 1 525 киян. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 86 437", - написав Кличко на сторінці у Facebook.

Так, захворіли 1 069 жінок, 722 чоловіки, 61 дівчинка від 5 днів до 17 років і 47 хлопчиків від 2 до 17 років. Також коронавірус виявили у 51 медика.

До лікарень столиці минулої доби було госпіталізовано 138 осіб, решта - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 444 людини. Загалом коронавірус подолали 26 847 жителів Києва.

Мер зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 356, в Дарницькому - 315 і в Деснянському районі - 313 випадків.

"Динаміка захворюваності не зменшується. І все більше хворих потребують госпіталізації. Ставтеся свідомо до правил безпеки та до свого здоров'я! За перших же симптомів залишайтеся вдома і зателефонуйте сімейному лікарю", - підсумував Кличко.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.