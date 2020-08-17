COVID-19: в Україні 1464 випадки за останню добу
Станом на ранок 17 серпня в Україні лабораторно підтверджено 92820 випадків COVID-19. За останню добу виявили 1464 зараження.
Померли 2089 (+21), одужали 48164 (+342) людини.
Статистика по областях:
Вінницька - 3234 (+21)
Волинська - 4707 (+63)
Дніпропетровська - 1750 (+25)
Донецька - 1094 (+6)
Житомирська - 2479 (+49)
Закарпатська - 6329 (+83)
Запорізька - 1118 (+33)
Івано-Франківська - 6790 (+164)
Кіровоградська - 743 (+1)
м. Київ - 10642 (+104)
Київська - 4554 (+24)
Львівська - 12079 (+128)
Луганська - 184 (+6)
Миколаївська - 819 (+11)
Одеська - 5062 (+98)
Полтавська - 557 (+9)
Рівненська - 7716 (+178)
Сумська - 891 (+37)
Тернопільська - 3817 (+85)
Харківська - 6156 (+91)
Херсонська - 301 (+2)
Хмельницька - 1618 (+37)
Чернівецька - 7782 (+165)
Черкаська - 1165 (+17)
Чернігівська - 1233 (+27)