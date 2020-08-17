COVID-19: в Україні 1464 випадки за останню добу

Станом на ранок 17 серпня в Україні лабораторно підтверджено 92820 випадків COVID-19. За останню добу виявили 1464 зараження.

Померли 2089 (+21), одужали 48164 (+342) людини.

Статистика по областях:

Вінницька - 3234 (+21)

Волинська - 4707 (+63)

Дніпропетровська - 1750 (+25)

Донецька - 1094 (+6)

Житомирська - 2479 (+49)

Закарпатська - 6329 (+83)

Запорізька - 1118 (+33)

Івано-Франківська - 6790 (+164)

Кіровоградська - 743 (+1)

м. Київ - 10642 (+104)

Київська - 4554 (+24)

Львівська - 12079 (+128)

Луганська - 184 (+6)

Миколаївська - 819 (+11)

Одеська - 5062 (+98)

Полтавська - 557 (+9)

Рівненська - 7716 (+178)

Сумська - 891 (+37)

Тернопільська - 3817 (+85)

Харківська - 6156 (+91)

Херсонська - 301 (+2)

Хмельницька - 1618 (+37)

Чернівецька - 7782 (+165)

Черкаська - 1165 (+17)

Чернігівська - 1233 (+27)