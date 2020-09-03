COVID-19: в Україні 2430 нових випадків за минулу добу

Станом на 3 вересня в Україні виявили 2430 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Крім того, за минулу добу померли 54 людини й це є новим антирекордом по смертельних випадках.

Вінницька обл - 4149 (+85) Волинська обл - 5662 (+73) Дніпропетровська обл - 2518 (+64) Донецька обл - 1549 (+44) Житомирська обл - 3471 (+29) Закарпатська обл - 7788 (+91) Запорізька обл - 1708 (+51) Івано-Франківська обл - 9685 (+163) Кіровоградська обл - 833 (+7) м. Київ - 14158 (+280) Київська обл - 5931 (+89) Львівська обл - 15116 (+209) Луганська обл - 373 (+27) Миколаївська обл - 1372 (+52) Одеська обл - 7813 (+116) Полтавська обл - 855 (+23) Рівненська обл - 9476 (+80) Сумська обл - 1629 (+58) Тернопільська обл - 6637 (+242) Харківська обл - 9941 (+301) Херсонська обл - 435 (+11) Хмельницька обл - 2740 (+110) Чернівецька обл - 10624 (+137) Черкаська обл - 1670 (+28) Чернігівська обл - 2050 (+60)

В Україні з початку пандемії підтвердили 128 228 випадків COVID-19. Разом з тим, одужали 58 817 людей і 2 710 померли.