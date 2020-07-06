COVID-19: в Україні фіксують спад нових випадків

Станом на 6 липня в Україні фіксують спад нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 543 людини. Найбільше випадків виявили у Львівській, Рівненській областях та Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Загальна кількість заражених в Україні становить 49 043 людей.

Всього в країні померли від вірусу 1 262 людей, зокрема за минулу добу 13. Крім того, одужали від хвороби 21 703 людей, з них 327 за вчора.

Найбільш інфікованими регіонами є Львівська область, Київ та Чернівецька область. Зокрема, у Львівській області кількість заражених перевищила 6 тисяч.

За матеріалами РБК-Україна