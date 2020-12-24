COVID-19: в Україні кількість підтверджених випадків інфікування перевищила мільйон осіб

Станом на ранок 24 грудня за добу коронавірус в Україні виявили у 11 490 осіб, зафіксовано 223 летальних випадки, 15 575 пацієнтів одужали, госпіталізовано - 2 721 особа. З початку пандемії заразилися більше мільйона осіб.

Про це у Facebook написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 001 132 особи, з них 631 435 одужали, летальних випадків - 17 395.

Активними хворими залишаються 369 697 пацієнтів.

Загальна кількість інфікованих в Україні перевищила позначку в мільйон майже через десять місяців після зафіксованого першого випадку COVID-19 в країні. Міністерство охорони здоров'я повідомило про нього 3 березня, захворів чоловік з Чернівців. Він повернувся з подорожі по Італії.

Серед хворих COVID-19 за вчора 488 дітей і 445 медпрацівників. Також 2721 пацієнт був госпіталізований, 223 - померли, одужали - 15 775.

Всього за добу було проведено 66 358 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 42 132, методом ІФА - 24 226.

Найбільше заражень в Києві (1377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київської (666) і Донецькій (636) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За матеріалами УНІАН.