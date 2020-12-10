COVID-19: в Україні за добу 13 371 випадок

В Україні за минулу добу підтвердили 13 371 випадок коронавірусної інфекції, 266 хворих померли.

Як повідомили у МОЗ, станом на 10 грудня в Україні зафіксовано 858 714 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 14 470 летальних, 465 021 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 13 371 новий випадок.

Найбільше нових випадків зафіксовано за останню добу у м. Київ (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

Як відомо, Міністерство охорони здоров'я не надає дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь. В окупованому Криму станом на 9.00 10 грудня окупанти повідомляли про те, що загальна кількість хворих на півострові досягла 22 937 осіб (17 950 - у Криму, 4987 - у Севастополі). Померли нібито 520 пацієнтів з COVID-19 (367 - у Криму, 153 - у Севастополі).

Як повідомляв ATR.ua, Кабінет Міністрів України підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. Окрім того, карантин "помаранчевої зони" продовжиться в країні до кінця зими. За матеріалами ATR.ua