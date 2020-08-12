COVID-19: в Україні за добу майже півтори тисячі нових хворих

Станом на ранок 12 серпня в Україні лабораторно підтверджено 84 548 випадків COVID-19. За добу зафіксували 1433 інфікованих.

За даними МОЗ, станом на 9:00 12 серпня в Україні зафіксовано 84 548 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 1970 - летальні. За минулу добу коронавірус виявили у 1433 осіб, 752 хворих одужали, 19 пацієнтів померли.

Найбільше нових випадків зафіксовано за цю добу у Львівській (166), Харківській (139), Івано-Франківській областях (128) та у Києві (182).

Як відомо, Міністерство охорони здоров'я не надає дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь. В окупованому Криму, зі свого боку, станом на ранок 28 липня повідомляють, що загальна кількість хворих на півострові досягла 1986 осіб (1595 - у Криму, 391 - у Севастополі). Відомо, що усього померли 48 пацієнтів з COVID-19 (37 - у Криму, 11 - у Севастополі). За матеріалами ATR.ua