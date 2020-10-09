COVID-19: в Україні за добу виявили 5 804 нових випадків

За минулу добу в Україні підтвердили 5 804 нових випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Померли від ускладнень 89 пацієнтів. Одужали за добу 2 417 осіб.

Про це свідчать дані РНБО та Міністерства охорони здоров'я.

Всього з початку пандемії коронавірус виявили у 250 538 осіб.

Найбільше число випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Харківській області (630), Києві (567), а також Одеській (403), Хмельницькій (330) та Дніпропетровській (307) областях.

Померли 4 779 пацієнтів, одужали - 110 650.

Нагадаємо, станом на ранок 8 жовтня в лікарнях з діагнозом COVID-19 перебувало вже понад 20 тисяч хворих, і щодня їхня кількість збільшується. Голова МОЗ Максим Степанов раніше заявив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної небезпеки.

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що до кінця року в Україні виявлятимуть по 7-9 тисяч нових випадків COVID-19 щодня.

Зазначалося, що в Україні ще й досі спостерігається передача вірусу в громадах - лише кожна четверта особа регулярно миє руки, а кожна третя не дотримується соціальної дистанції. Ще на початку вересня уряд України прогнозував до 3 тис. хворих на COVІD-19 щодня, однак з 29 вересня підтверджувалися понад 4 тис. нових випадків коронавірусу щоденно.

Вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж у березні наступного року. За матеріалами LB.ua