COVID-19: в Україні за добу виявлено 12 496 хворих

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 12 496 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, одужали 8 096 осіб, померли 256 пацієнтів - найбільша кількість від початку пандемії, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

"12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 535 дітей і 529 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 1 668 людей; летальних випадків 256; одужали 8 096 осіб", - написав Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) і Запорізькій (708) областях.

Кількість підозр на захворювання коронавірусною хворобою за минулу добу становила 13 323, інформує РНБО.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок середи становила 570 153 людини, 10 112 осіб померли від COVID-19, одужали 259 079 людей.

Наразі в Україні COVID-19, за даними сайту Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони (РНБО), хворіють 300 962 людини, що на 4 144 більше, ніж на добу раніше.