COVID-19: в Україні за добу виявлено понад 9,5 тисяч нових випадків
Станом на ранок 31 грудня в Україні виявили ще 9699 випадків коронавірусу. Ситуація в деяких регіонах залишається складною, найбільше число підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.
За добу в Україні було госпіталізовано 2704 людини, число померлих склало 209 осіб. Також за вчора одужали 11 803 пацієнти.
За минулу добу зробили 58 547 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 38 932, методом ІФА - 19 615).
З початку пандемії в країні виявили 1 055 047 випадків COVID-19, 709 993 особи одужали, 18 533 пацієнти померли.
За матеріалами UA.NEWS