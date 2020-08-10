COVID-19: В Україні за добу зафіксували 1 008 випадків

В Україні станом на 10 серпня лабораторно підтверджено 81 957 випадків COVID-19, з них за добу - 1 008.

Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 387 пацієнтів.

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область - 2985 (+11); Волинська область - 4327 (+45); Дніпропетровська область - 1571 (+24); Донецька область - 976 (+1); Житомирська область - 2154 (+23); Закарпатська область - 5809 (+44); Запорізька область - 953 (+16); Івано-Франківська область - 5797 (+121); Кіровоградська область - 724 (+3); м. Київ - 9564 (+66); Київська область - 4197 (+21); Львівська область - 10981 (+130); Луганська область - 155 (+2); Миколаївська область - 716 (+11); Одеська область - 4230 (+65); Полтавська область - 497 (+3); Рівненська область - 6923 (+83); Сумська область - 699 (+31); Тернопільська область - 3324 (+35); Харківська область - 4901 (+117); Херсонська область - 269 (+2); Хмельницька область - 1368 (+22); Чернівецька область - 6777 (+108); Черкаська область - 1036 (+14); Чернігівська область - 1024 (+10).

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.