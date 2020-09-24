COVID-19: в Україні за добу зареєстрували 3 372 випадки

В Україні за минулу добу виявлено 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, передає Укрінформ.

Протягом доби зафіксовано 52 нові летальні випадки. Одужали - 1788 осіб.

Загалом в Україні зареєстровано 3 757 смертей від COVID-19. Одужали - 83 458 пацієнтів. Хворіє нині 100 891 людина, із підозрою на коронавірус - 253 177 осіб.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Києві - 330, Дніпропетровській області - 298, Харківській - 285, Тернопільській - 265.