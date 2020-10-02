COVID-19: в Україні за минулу добу 4633 випадків

В Україні третій день поспіль зростає кількість захворілих на COVID-19: за минулу добу 4633 людини

В Україні станом на ранок п'ятниці зафіксовано нову рекордну кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу - 4 633, водночас одужали - 2 148, 68 раніше захворілих за добу померли, свідчать дані, оприлюднені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Днем раніше, 1 жовтня, повідомлялося про максимальний показник захворювання COVID-19 - 4 069 випадків, 30 вересня зафіксовано 4 027 захворілих, 29 вересня було 3 627 нових випадків інфікування, 28 вересня повідомлялося про 2 671 хворого, 27 вересня - про 3 130.

Кількість інфікованих з початку пандемії сягнула на ранок п'ятниці 217 661 людини, померла від COVID-19 з початку пандемії 4 261 людина, одужали - 96 591.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 116 809 людей, що на 2 417 більше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (460) та Києві (447). За матеріалами Інтерфакс-Україна.