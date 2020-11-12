COVID-19: в Україні за минулу добу виявлено 11057 нових випадків захворювання
11057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 листопада 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Також за останню добу:
госпіталізовано - 1 509 осіб;
летальних випадків - 198;
одужало - 6 235 осіб;
здійснено тестувань за добу - 77 149 (зокрема методом ПЛР - 46 933, методом ІФА - 30 216).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 500 865 осіб;
одужало - 227 694 особи;
летальних випадків - 9 145;
проведено ПЛР-тестувань - 3 782 099.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.