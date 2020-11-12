COVID-19: в Україні за минулу добу виявлено 11057 нових випадків захворювання

11057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 листопада 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Також за останню добу:

госпіталізовано - 1 509 осіб;

летальних випадків - 198;

одужало - 6 235 осіб;

здійснено тестувань за добу - 77 149 (зокрема методом ПЛР - 46 933, методом ІФА - 30 216).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 500 865 осіб;

одужало - 227 694 особи;

летальних випадків - 9 145;

проведено ПЛР-тестувань - 3 782 099.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.