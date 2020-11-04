COVID-19: в Україні за минулу добу виявлено 9 524 нових випадків

В Україні за минулу добу, 3 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 524 осіб. Також відомо, що вчора 7 536 пацієнтів одужали, а 199 - померли від ускладнень. Продовжують хворіти 1 789 пацієнти.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

За весь час епідемії в Україні COVID-19 підтвердили у 420 617 людей. З них 176 404 пацієнтів одужали, а 7 731 - померли від ускладнень.

Продовжують лікуватися понад 236 тисяч людей.

Найбільше нових випадків за добу виявили в Києві - 856, на Харківщині - 850, в Донецькій області - 636.