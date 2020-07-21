COVID-19: в Україні за минулу добу захворіли 673 особи

Станом на ранок 21 липня кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 60 тис. осіб. За минулу добу виявлено 673 нові випадки COVID-19, 760 раніше захворілих осіб одужали, 20 померли.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"COVID-19 нікуди не подівся, ми його ще не перемогли. Подумайте про себе, батьків, дідусів і бабусь. Щоб не наражати їх на небезпеку, щоб вони були здорові, щоб не створювати небезпеку їх здоров'ю і життю, користуйтеся масками, коли ви заходите в будь-яку будівлю, коли ви в транспорті. Дотримуйтеся соціальної дистанції в 1,5 метра і користуйтеся антисептиками. Ці прості правила суттєво зменшують ризик інфікування",- наголосив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

Статистика по регіонах: Вінницька область - 2 330 (+13) Волинська область - 3 318 (+30) Дніпропетровська область - 1 224 (+15) Донецька область - 797 (+3) Житомирська область - 1 609 (+7) Закарпатська область - 4 518 (+78) Запорізька область - 682 (+4) Івано-Франківська область - 3 611 (+75) Кіровоградська область - 686 (+4) м. Київ - 7 034 (+73) Київська область - 3 332 (+24) Львівська область - 8 229 (+114) Луганська область - 110 (+4) Миколаївська область - 524 (+2) Одеська область - 2 638 (+65) Полтавська область - 356 (+3) Рівненська область - 5 183 (+39) Сумська область - 371 (0) Тернопільська область - 2 466 (+10) Харківська область - 3 082 (+49) Херсонська область - 226 (+3) Хмельницька область - 991 (+11) Чернівецька область - 5 363 (+31) Черкаська область - 847 (+2) Чернігівська область - 649 (+7)

Станом на 21 липня у світі коронавірусом заразилося 14 701 198 осіб. Від COVID-19 померли 609 887 осіб, одужали 8 288 193. За матеріалами LB.ua