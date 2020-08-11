COVID-19: В Україні зафіксовано 1 158 нових випадків коронавірусної хвороби
11 серпня (станом на 9:00) в Україні 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний, 44 934 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1 158 нових випадків. Загалом проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 575 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 3 002 випадки;
Волинська область - 4 375 випадків;
Дніпропетровська область - 1 571 випадок;
Донецька область - 982 випадки;
Житомирська область - 2 178 випадків;
Закарпатська область - 5 875 випадків;
Запорізька область - 959 випадків;
Івано-Франківська область - 5 911 випадків;
Кіровоградська область - 725 випадків;
м. Київ - 9 687 випадків;
Київська область - 4 239 випадків;
Львівська область - 11 142 випадки;
Луганська область - 157 випадків;
Миколаївська область - 729 випадків;
Одеська область - 4 364 випадки;
Полтавська область - 503 випадки;
Рівненська область - 7 018 випадків;
Сумська область - 702 випадки;
Тернопільська область - 3 375 випадків;
Харківська область - 5 030 випадків;
Херсонська область - 271 випадок;
Хмельницька область - 1376 випадків;
Чернівецька область - 6 867 випадків;
Черкаська область - 1 039 випадків;
Чернігівська область - 1 038 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 серпня 2020 року до Центру надійшло 1537 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлень про підозру на COVID-19.
За матеріалами МОЗ