COVID-19: В Україні зафіксовано 1 158 нових випадків коронавірусної хвороби

11 серпня (станом на 9:00) в Україні 83 115 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 951 летальний, 44 934 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 1 158 нових випадків. Загалом проведено 1 195 561 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 575 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 3 002 випадки;

Волинська область - 4 375 випадків;

Дніпропетровська область - 1 571 випадок;

Донецька область - 982 випадки;

Житомирська область - 2 178 випадків;

Закарпатська область - 5 875 випадків;

Запорізька область - 959 випадків;

Івано-Франківська область - 5 911 випадків;

Кіровоградська область - 725 випадків;

м. Київ - 9 687 випадків;

Київська область - 4 239 випадків;

Львівська область - 11 142 випадки;

Луганська область - 157 випадків;

Миколаївська область - 729 випадків;

Одеська область - 4 364 випадки;

Полтавська область - 503 випадки;

Рівненська область - 7 018 випадків;

Сумська область - 702 випадки;

Тернопільська область - 3 375 випадків;

Харківська область - 5 030 випадків;

Херсонська область - 271 випадок;

Хмельницька область - 1376 випадків;

Чернівецька область - 6 867 випадків;

Черкаська область - 1 039 випадків;

Чернігівська область - 1 038 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 серпня 2020 року до Центру надійшло 1537 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 138 695 повідомлень про підозру на COVID-19.

За матеріалами МОЗ